В Калининграде "Балтика" вырвала победу у "Ротора"

В Калининграде завершился матч 24 тура чемпионата России по футболу ФНЛ, в котором "Балтика" принимала волгоградский "Ротор".

Счет в игре на 48 минуте открыли гости - отличился Тургай Мухбалиев. На 75 минуте Олег Алейник сравнял результат. Основное время матча так и закончилось - 1:1. Но в компенсированные минуты балтийцам удалось забить решающий гол. "Палочкой-выручалочкой" стал 20-летний воспитанник калининградского клуба Владислав Лазарев.

После этой победы "Балтика" поднялась на одну строчку в турнирной таблице. Сейчас калининградцы занимают 7 место, отставая от "зоны стыков", дающей право побороться за выход в премьер-лигу, на 4 очка.