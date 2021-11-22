В Калининграде объявлен в розыск прилетевший из Уфы мужчина

Пропавший уфимец Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде разыскивают 27-летнего Ильгиза Шавалеева, прилетевшего в конце октября этого года в Калининградскую область. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Запад», 28 октября Шавалеев прилетел в аэропорт «Храброво» и перестал выходить на связь.

Приметы мужчины: рост 167 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку, серую шапку с белой снежинкой, синие джинсы и черные ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ильгиза Шавалеева, сообщите об этом по телефонам: 8 (4012) 508-038, 8 (4012) 520-444 — ПСО «Запад», 02, 102, 112 — полиция.