Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 ноября 2021 7:06

В Калининграде объявлен в розыск прилетевший из Уфы мужчина

Ильгиз Шавалеев пропал еще в конце октября
Иван МАРКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пропавший уфимец

Пропавший уфимец

Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде разыскивают 27-летнего Ильгиза Шавалеева, прилетевшего в конце октября этого года в Калининградскую область. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Запад», 28 октября Шавалеев прилетел в аэропорт «Храброво» и перестал выходить на связь.

Приметы мужчины: рост 167 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку, серую шапку с белой снежинкой, синие джинсы и черные ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ильгиза Шавалеева, сообщите об этом по телефонам: 8 (4012) 508-038, 8 (4012) 520-444 — ПСО «Запад», 02, 102, 112 — полиция.