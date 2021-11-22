По улицам Балтийска бродит лис

Лис во дворе пятиэтажки в Балтийске Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

В Балтийске дикие звери снова начали бродить по городским улицам. На этот раз во дворе одной из пятиэтажек был замечен рыжий лис. Его из окна своей квартиры успел сфотографировать местный житель Александр Симонов.

- Лис обнаглел, - коротко прокомментировал Симонов появление животного, выложив фото в сообществе «Типичный Балтийск».

Правда, тут же нашелся гражданин, который посчитал, что лис «обнаглел не более» людей.

- Его выгнали из дома, лес вырезали и понастроили фигни всякой. Он просто пытается выжить. И шансов у него почти не осталось, - заявил он.