Калининград вошел в топ-10 популярных городов для путешествий на Новый год

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Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать на Новый год в России.

Крым и Краснодарский край являются самыми востребованными направлениями, чтобы отдохнуть в новогодние праздники. Россияне массово бронируют жилье на новогоднюю неделю в Ялте и Сочи и тратят на бронирование квартир и гостевых домов от тысячи до полутора тысяч за ночь на одного человека.

В топ-10 городов на Новый год также вошли Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг, Осташков, Суздаль, Петрозаводск, Калининград и Углич.

Самая низкая стоимость ночи в отеле в новогодние праздники - в Казани, около тысячи рублей за одного. Дороже всего выходит арендовать коттедж на 4-6 человек в Угличе - более шести тысяч рублей за одного.

Десять популярных городов для путешествий на Новый год-2022:

Ялта - 1438 руб. / 6 ночей;

Сочи - 1080 руб. / 6 ночей;

Санкт-Петербург - 1390 руб. / 4,5 ночи;

Казань - 1024 руб. / 4 ночи;

Великий Устюг - 1346 руб. / 3 ночи;

Осташков - 1307 руб. / 4 ночи;

Суздаль - 2395 руб. / 4 ночи;

Петрозаводск - 1515 руб. / 4 ночи;

Калининград - 1272 руб. / 5 ночей;

Углич - 6388 руб. / 4 ночи.