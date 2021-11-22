Калининград вошел в топ-10 популярных городов для путешествий на Новый год

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Фото: Александр Подгорчук
Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать на Новый год в России.
Крым и Краснодарский край являются самыми востребованными направлениями, чтобы отдохнуть в новогодние праздники. Россияне массово бронируют жилье на новогоднюю неделю в Ялте и Сочи и тратят на бронирование квартир и гостевых домов от тысячи до полутора тысяч за ночь на одного человека.
В топ-10 городов на Новый год также вошли Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг, Осташков, Суздаль, Петрозаводск, Калининград и Углич.
Самая низкая стоимость ночи в отеле в новогодние праздники - в Казани, около тысячи рублей за одного. Дороже всего выходит арендовать коттедж на 4-6 человек в Угличе - более шести тысяч рублей за одного.
Десять популярных городов для путешествий на Новый год-2022:
Ялта - 1438 руб. / 6 ночей;
Сочи - 1080 руб. / 6 ночей;
Санкт-Петербург - 1390 руб. / 4,5 ночи;
Казань - 1024 руб. / 4 ночи;
Великий Устюг - 1346 руб. / 3 ночи;
Осташков - 1307 руб. / 4 ночи;
Суздаль - 2395 руб. / 4 ночи;
Петрозаводск - 1515 руб. / 4 ночи;
Калининград - 1272 руб. / 5 ночей;
Углич - 6388 руб. / 4 ночи.