Участники экспедиции с задержанного в Дании судна вернутся в Калининград

Все участники научной экспедиции перемещены с задержанного в Дании судна «Академик Иоффе» на другое судно и направляются в порт Калининграда, пишет РИА Новости.

«Все участники научной экспедиции перемещены с научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» на борт «Академика Николая Страхова» и направляются в порт Калининграда», - говорится в официальном Telegram-канале министерства науки и высшего образования.

Ранее в посольстве РФ в Копенгагене сообщили, что на борту научно-исследовательского судна «Академик Иоффе», задержанного Данией, находится 61 человек: 38 членов экипажа и 23 участника экспедиции, один из которых гражданин Франции. Все они здоровы, полностью обеспечены провизией.

Напомним, власти Дании задержали российское научно-исследовательское судно, которое используется Институтом океанологии имени Ширшова. По информации посольства РФ в Копенгагене, иск против судна подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd «в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна».