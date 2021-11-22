Калининградская спортсменка стала бронзовым призером чемпионата России по плаванию

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Санкт-Петербурге прошли национальные соревнования по плаванию на короткой воде. Призовые места и путевки на чемпионат мира-2021 в Абу-Даби разыграли 847 атлетов из большинства регионов Российской Федерации.

На дистанции 400 метров вольным стилем впервые за долгое время сумела стать призером выпускница калининградской спортивной школы олимпийского резерва № 14 Валерия Егорова. В финальном заплыве она финишировала третьей.

Коснувшись финишного бортика за 4 минуты 08,68 секунды, мастер спорта из калининградского Центра спортивной подготовки сборных команд уступила только соперницам из Свердловской области и Санкт-Петербурга чуть более одной и четырех секунд соответственно.