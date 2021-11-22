Житель Челябинска организовал в Калининграде нарколабораторию

В Калининграде полицейские ликвидировали нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Наркотики изготавливал уроженец Челябинска, который для этого снял блок-секцию. Ванную комнату на втором этаже дома он приспособил под изготовление амфетамина, приобрел оборудование и ингредиенты, необходимые для его производства.

Во время обыска полицейские обнаружили в морозильной камере холодильника три пакета с амфетамином общим весом 2 кг.

«Полицейские установили, что задержанный изготавливал амфетамин самостоятельно. Часть прекурсоров и оборудования, необходимого для функционирования лаборатории, злоумышленник приобретал через теневой сегмент интернета, а другие ингредиенты и химреактивы он покупал в обычных магазинах, так как они не включены в реестр запрещенных и находятся в свободной продаже», - рассказали в пресс-службе полиции.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.