Исследование: Свыше 14% калининградцев зарабатывают меньше 15 тысяч рублей в месяц

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Калининградская область находится на 42-м месте среди 85 регионов РФ по уровню зарплат. Об этом пишет РИА Новости.

По данным исследования, диапазон самых распространенных зарплат в регионе составляет от 19 до 40 тысяч рублей. При этом 14,3 процента калининградцев зарабатывают меньше 15 тысяч рублей в месяц и только 3,2% жителей могут похвастаться зарплатой свыше 100 тысяч рублей в месяц.

В России, согласно оценкам РИА Новости, с августа-2020 по август-2021 8,8% работников могут похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц. За последние 12 месяцев доля высокооплачиваемых работников увеличилась на 0,9 процентного пункта.