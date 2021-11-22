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Происшествия22 ноября 2021 10:57

Умер один из пассажиров «Гольфа», разбившегося под Зеленоградском

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Скончался один из пострадавших в аварии в Зеленоградском районе, которая произошла в ночь на воскресенье, 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, на автодороге Холмогоровка - Коврово 26-летний водитель «Фольксвагена Гольфа» выехал на встречку и врезался в «Ладу». После этого «Гольф» загорелся».

В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров «Фольксвагена». Четвертый пассажир - 32-летний мужчина - скончался в больнице.