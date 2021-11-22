Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 380 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 217 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 5,
Багратионовский городской округ - 11,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 13,
Пионерский городской округ – 3,
Гвардейский городской округ - 10,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ -16,
Правдинский городской округ – 6,
Гусевский городской округ – 15,
Светловский городской округ – 7,
Зеленоградский городской округ – 17,
Светлогорский городской округ – 5,
Краснознаменский городской округ – 6,
Славский городской округ – 1,
Ладушкинский городской округ – 3,
Советский городской округ - 8,
Мамоновский городской округ – 6,
Черняховский городской округ – 21,
Неманский городской округ – 6,
Янтарный городской округ – 1.