Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 380 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 217 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 5,

Багратионовский городской округ - 11,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 13,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 10,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ -16,

Правдинский городской округ – 6,

Гусевский городской округ – 15,

Светловский городской округ – 7,

Зеленоградский городской округ – 17,

Светлогорский городской округ – 5,

Краснознаменский городской округ – 6,

Славский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 3,

Советский городской округ - 8,

Мамоновский городской округ – 6,

Черняховский городской округ – 21,

Неманский городской округ – 6,

Янтарный городской округ – 1.