В районе ул. Камской рельсобус сбил насмерть 21-летнего калининградца

Стали известны подробности трагедии, которая произошла вечером в субботу, 20 ноября. Как сообщает klops.ru, около 18.00 на перегоне Голубево - Калининград в районе ул. Камской рельсобус сбил 21-летнего жителя Калининграда. Локомотивная бригада вызвала полицию и скорую помощь, но спасти пострадавшего не удалось - он скончался на месте.

При погибшем были обнаружены наушники. Не исключено, что из-за музыки молодой человек не услышал приближающийся сзади рельсобус. Все обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи.