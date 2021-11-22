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Происшествия22 ноября 2021 12:00

В районе ул. Камской рельсобус сбил насмерть 21-летнего калининградца

Молодой человек погиб на месте
Сергей Богров
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Стали известны подробности трагедии, которая произошла вечером в субботу, 20 ноября. Как сообщает klops.ru, около 18.00 на перегоне Голубево - Калининград в районе ул. Камской рельсобус сбил 21-летнего жителя Калининграда. Локомотивная бригада вызвала полицию и скорую помощь, но спасти пострадавшего не удалось - он скончался на месте.

При погибшем были обнаружены наушники. Не исключено, что из-за музыки молодой человек не услышал приближающийся сзади рельсобус. Все обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи.