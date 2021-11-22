Жирафенок Табо в Калининградском зоопарке отметил двухлетие

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке жирафенку Табо исполнилось два года. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, Табо – первый сын своей матери Ивы, которого она выкормила самостоятельно.

- Это целиком и полностью заслуга наших киперов, которые долго приучали своенравную Иву терпеть прикосновения к вымени, - рассказывают в зоопарке. - По жирафьим меркам Табо, несмотря на внушительные габариты, еще подросток. Половозрелость у жирафов наступает к трем годам.

Интересно, что жирафик уже весьма успешно участвует в медицинских тренингах. Он учится подавать киперам копыта для осмотра и обработки.