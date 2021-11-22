10 студентов, 13 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 380 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 360 случаев ОРВИ, 16 пневмоний и 4 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 133 пенсионера;

- 3 медицинских работника;

- 7 работников образования;

- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 14 работающих на промышленных предприятиях;

- 12 работников транспортных предприятий, водителей;

- 4 сотрудника предприятий пищевой промышленности

- 3 работника с/х предприятий;

- сотрудник гостиницы;

- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- 51 индивидуальный предприниматель и иные работающие;

- 8 неорганизованных детей до 6 лет;

- 9 детей, посещающих детские сады;

- 13 учащихся;

- 10 студентов 7 образовательных учреждений;

- 93 неработающих.