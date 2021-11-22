10 студентов, 13 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 380 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 360 случаев ОРВИ, 16 пневмоний и 4 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 133 пенсионера;
- 3 медицинских работника;
- 7 работников образования;
- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 14 работающих на промышленных предприятиях;
- 12 работников транспортных предприятий, водителей;
- 4 сотрудника предприятий пищевой промышленности
- 3 работника с/х предприятий;
- сотрудник гостиницы;
- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- 51 индивидуальный предприниматель и иные работающие;
- 8 неорганизованных детей до 6 лет;
- 9 детей, посещающих детские сады;
- 13 учащихся;
- 10 студентов 7 образовательных учреждений;
- 93 неработающих.