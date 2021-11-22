Райффайзенбанк снижает ставки для ипотек с господдержкой

Райффайзенбанк снижает ставки для программы «Ипотека с господдержкой 2020» до 5,99% и по программе «Госсубсидия для семей с детьми» до 5,19%. Новые тарифы вступают в силу с 22 ноября.

«Несмотря на рыночную ситуацию, мы рады предоставить нашим клиентам возможность приобрести квартиру мечты на выгодных условиях и встретить Новый год в новом доме», — Наталья Козлова, директор офиса Райффайзенбанка в Калининграде.

На ипотеку по программе «Госсубсидия для семей с детьми» могут претендовать граждане России, у которых родился ребёнок в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года, или семьи, в которых есть несовершеннолетний ребёнок с особенностями развития. В рамках программы можно получить жилищный кредит на покупку квартиры в новостройке не только напрямую у застройщиков, но и у любых юридических и физических лиц при условии переуступки договора долевого участия. Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны.

«Ипотека с господдержкой 2020» распространяется на приобретение строящегося или готового жилья от застройщика. Кредитованию подлежат квартиры в домах из списка одобренных банком. Максимальная сумма займа — 3 млн рублей.

Для обеих программ с госсубсидией необходимый первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. А максимальный срок кредита — 30 лет.

Подробнее об условиях ипотечного кредитования можно узнать на raif.ru.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.