С начала года камеры «Безопасного города» зафиксировали почти 5 тысяч инцидентов в области

. Фото: Безопасный город

В Калининградской области операторы системы «Безопасный город» за сутки фиксируют в среднем от 15 до 35 инцидентов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Всего за 10 месяц в регионе было зафиксировано почти 5 тысяч инцидентов.

Так, операторы системы зафиксировали и передали в экстренные службы информацию о более чем 140 случаях возгорания. В полицию сообщили о 136 фактах порчи городского или частного имущества и вандализме. В объективы камер комплекса попали 39 конфликтов с применением физической силы и более 120 иных случаев нарушения общественного порядка, 59 раз гражданам на улицах региона требовалась медицинская помощь.

Кроме этого, операторы зафиксировали более 800 ДТП и более 600 случаев распития алкогольных напитков, а также более 2 000 инцидентов другого характера. Информация обо всех происшествиях незамедлительно передана для дальнейшего реагирования сотрудникам экстренных, дежурных служб и правоохранительных органов.