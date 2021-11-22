В октябре выдачи автокредитов в Калининградской области сократились на 13%

В прошлом месяце выдачи кредитов на покупку автомобиля в Калининградской области сократились по сравнению с сентябрем на 13,8%. В октябре жители региона купили в кредит 380 машин. При этом, как сообщает «Объединенное кредитное бюро», по сравнению с октябрем 2020 года рост кредитования составил 5,3%.

За январь - октябрь банки выдали в Калининградской области 3783 автокредита - на 29,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Регион, как и в октябре прошлого года, занял 44-е место по количеству выданных за один месяц автокредитов, - отмечает генеральный директор ОКБ Артур Александрович. - В Калининградской области, как и в большинстве регионов страны, выдачи автокредитов сократились в октябре. Отчасти эта динамика зависит от завоза в регион новых автомобилей и усиления их дефицита. Частично - от заинтересованности сотрудников автосалона отказывать покупателям, приходящим с наличкой, в пользу продажи тех немногих автомобилей, которые есть в наличии, покупателям, берущим автокредит.