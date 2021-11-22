В Калининградской области на антикризисные субсидии малому бизнесу направляют 50 миллионов рублей

Всего власти региона направляют 50 миллионов рублей на антикризисные субсидии малому бизнесу. Как сообщает пресс-служба областного правительства, безвозмездные выплаты могут получить предприниматели, пострадавшие в связи с эпидемическими ограничениями в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября этого года.

Мера поддержки адресована индивидуальным предпринимателям, а также частным организациям с численностью работников до 15 человек. Денежную поддержку могут получить работающие на территории региона туристические агентства, музеи, парикмахерские и салоны красоты, кафе и рестораны, организации в сфере искусства, развлечений, фотографии, дополнительного образования, физкультуры, оздоровления, отдыха и развлечений, а также относящиеся к службе быта (мелкий ремонт, стирка, химчистка и т. п.).

Порядок и условия предоставления субсидии определены постановлением правительства Калининградской области от 22.11.2021 года № 751. Субсидия предоставляется в размере от 10 тысяч рублей до 85 тысяч рублей в зависимости от организационной формы предприятия и количества наемных работников.