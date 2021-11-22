Единовременные выплаты получили больше 1600 многодетных семей

Согласно постановлению правительства Калининградской области единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей могут получить многодетные семьи, нуждающиеся в предоставлении жилых помещений. Средства можно направить на оплату первоначального взноса или погашение основной суммы долга жилищного кредита, покупку жилья в рассрочку или приобретение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

- Мера соцподдержки реализуется с 2019 года. За это время ей воспользовались свыше 1600 многодетных семей, - отметила министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.

Более подробная информация - на «открытой линии» правительства Калининградской области по номеру 8 (800) 201-39-00, а также на сайте министерства соцполитики или регионального Центра социальной поддержки населения.