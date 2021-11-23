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Здоровье22 ноября 2021 21:51

Владельцы аттракционов и игровых центров в Калининграде смогут получить субсидии из бюджета

Средства выделяют из резервного фонда правительства
Николай Литвинов
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По решению губернатора Антона Алиханова власти выплатят антикризисные субсидии владельцам детских развлекательных центов, игровых комнат и аттракционов в Калининградской области. Их деятельность из-за эпидемических ограничений была временно приостановлена в регионе с 5 октября, то есть, ещё до «длинных выходных», официально продлившихся в области с 28 октября по 7 ноября.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, предусмотрены безвозмездные выплаты в размере до двух миллионов рублей. Порядок и условия предоставления субсидии определены постановлением правительства Калининградской области от 22.11.2021 года №750. Средства на его реализацию - 20 миллионов рублей - выделены из резервного фонда областного правительства.

Заявления на субсидии принимаются до 29 декабря 2021 года. Документы подаются в «Информационно-расчетный центр» (г. Калининград, ул. Уральская, 18) только по предварительной записи по электронной почте info@irc39.ru (необходимо указать наименование организации и меру поддержки), тел. +7(4012) 303-380. До 1 февраля 2022 года посещение ИРЦ допускается только при наличии действующего QR-кода либо ПЦР-теста, проведенного не ранее, чем за 72 часа.