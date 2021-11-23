За сутки в области сбили трех пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининградской области сбили трех пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На ул. Юношеской в Калининграде водитель «Понтиака» сбил 46-летнего пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате наезда мужчина получил травмы.

В Черняховске на ул. Л. Толстого пенсионер на «Рено» сбил женщину, которая переходила проезжую часть по зебре. В результате наезда 46-летняя пешеход получила травмы.

В Гурьевском районе на 1-м километре 300 метрах автодороги Луговое - Нивенское - Садовое - Богатово водитель «Ауди» совершил наезд на 57-летнего мужчину, движущегося в попутном направлении справа по ходу движения автомобиля.