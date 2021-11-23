Калининградский боец выиграл первенство СЗФО по кудо

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Пскове прошли окружные соревнования по японской версии рукопашного боя. Соперничали 80 представителей восьми субъектов Северо-Западного федерального округа.

В росто-весовой категории «до 250 единиц» отличился спортсмен из Калининградской области Максим Вахонин, который уверенно победил в двух поединках юниорского дивизиона бойцов не старше 18 лет.

В полуфинале он оказался сильнее псковского сверстника, победив за 1,5 минуты первого раунда болевым приемом типа «рычаг локтя». В финале одержал победу во второй двухминутке, применив аналогичный прием к сопернику из Вологодской области.