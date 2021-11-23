В Черняховске уголовник напоил пенсионера до потери сознания и украл его телевизор

В Черняховске местные полицейские раскрыли дерзкую кражу телевизора. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее судимый 43-летний местный житель познакомился с 77-летним пенсионером и напросился к нему в гости. Мужчина пришел к потерпевшему вместе со своей сожительницей и напоил спиртным 77-летнего хозяина до потери сознания. Когда владелец квартиры уснул, гость вынес из жилища телевизор и мобильные телефоны.

Несмотря на то, что пенсионер не запомнил имя собутыльника, полицейские установили его личность. На него завели уголовное дело за кражу.