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Общество23 ноября 2021 10:44

Калининградец лишился БМВ X5 на польской границе

Автомобиль оказался в угоне
Виктор Сергеев
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Житель Калининграда не смог пересечь российско-польскую границу на своем БМВ Х5. Автомобиль оказался в розыске как угнанный, пишет Польский культурный центр в Калининграде.

В ходе проверки сотрудники польской пограничной службы установили, что свидетельство о регистрации на автомобиль является поддельным, а автомобиль с таким идентификационным номером зарегистрирован в Германии. Оказалось, что владелец машины, поляк, живущий в Крефельде, уехал во Францию, а когда вернулся, сообщил о краже.

В результате внедорожник был задержан, а 29-летнему калининградцу пришлось покинуть переход пешком. С него также взяли 3 тысячи злотых в качестве аванса за будущий штраф.