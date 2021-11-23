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Общество23 ноября 2021 13:07

Объем жилищного строительства в регионе вырос на 15 процентов

Виктор Сергеев
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За 10 месяцев 2021 года в Калининградской области было построено 968 тыс. кв. м жилья, что на 15 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр строительство и ЖКХ Сергей Черномаз.

По его словам, объем построенного в этом году жилья уже на 3 процента превысил плановый показатель.

Ввод жилья в многоквартирных домах за 10 месяцев превысил 469 тыс. кв. м. Объем ввода жилья, построенного населением, составил 498 тыс. кв. м – это 166% от плана и 147% к аналогичному периоду 2020 года.