Объем жилищного строительства в регионе вырос на 15 процентов

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За 10 месяцев 2021 года в Калининградской области было построено 968 тыс. кв. м жилья, что на 15 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр строительство и ЖКХ Сергей Черномаз.

По его словам, объем построенного в этом году жилья уже на 3 процента превысил плановый показатель.

Ввод жилья в многоквартирных домах за 10 месяцев превысил 469 тыс. кв. м. Объем ввода жилья, построенного населением, составил 498 тыс. кв. м – это 166% от плана и 147% к аналогичному периоду 2020 года.