19 школьников, 7 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 377 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболеваемости 352 случая ОРВИ, 15 пневмоний и 10 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 126 пенсионеров;

- 7 медицинских работников;

- 8 работников образования;

- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 работающих на промышленных предприятиях;

- 11 работников транспортных предприятий, водителей;

- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник санатория;

- сотрудник охранного предприятия;

- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника банков;

- сотрудник учреждения культуры;

- 57 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 неорганизованных детей до 6 лет;

- 8 детей, посещающих детские сады;

- 19 учащихся;

- 3 студента 3 образовательных учреждений;

- 105 неработающих.