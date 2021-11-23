19 школьников, 7 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 377 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболеваемости 352 случая ОРВИ, 15 пневмоний и 10 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 126 пенсионеров;
- 7 медицинских работников;
- 8 работников образования;
- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 работающих на промышленных предприятиях;
- 11 работников транспортных предприятий, водителей;
- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник санатория;
- сотрудник охранного предприятия;
- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника банков;
- сотрудник учреждения культуры;
- 57 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 неорганизованных детей до 6 лет;
- 8 детей, посещающих детские сады;
- 19 учащихся;
- 3 студента 3 образовательных учреждений;
- 105 неработающих.