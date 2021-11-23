Калининградец получил 3 года в колонии-поселении за ДТП с пострадавшим

В Светлогорске осудили водителя за ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Летом 2020 года в Янтарном пьяный водитель «Мерседеса» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП тяжелые травмы получил пассажир легковушки.

В судебном заседании водитель с предъявленным обвинением согласился и поддержал заявленное ранее ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Суд приговорил выпивоху к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на два с половиной года.