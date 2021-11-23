ФОК в Озерках планируют ввести в эксплуатацию до конца года

Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Озерки Гвардейского района планируют ввести в эксплуатацию в декабре. Об этом на заседании регионального правительства во вторник, 23 ноября, сообщила замминистра спорта Анжела Тарасевич. Напомним, на строительства ФОКа в Озерках было выделено 74 миллиона рублей.

По ее словам, в рамках проекта «Спорт – норма жизни» уже введены в эксплуатацию спорткомплекс с плавательным бассейном в Калининграде и спортивный центр с универсальным игровым залом в Светлом. В ноябре подведены итоги аукциона по определению подрядчика строительства ФОКа с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в Правдинске.

Кроме этого, сейчас в Калининграде на территории школы № 44 ведется установка спортивного оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, а в Черняховске оборудуется площадка комплекса «Готов к труду и обороне».