В Калининграде откроются три новых детских садика

До конца года полностью завершится строительство двух детских садов в Калининграде: по улице Героя России Мариенко (на 185 мест) и по улице Коммунистической (на 185 мест), а также нового корпуса по улице Орудийной (на 90 мест). Об этом на заседании регионального правительства рассказала министр образования Светлана Трусенева.

В 2021 году в рамках предусмотрено строительство девяти детских садов на 1 685 мест с общим объемом финансирования 2,5 млрд рублей. Строительство еще шести объектов на 1 225 мест планируется завершить в 2022 году.

К апрелю 2022 года в Калининградской области откроют свои двери три детских дошкольных учреждения: по улице Новгородской в Калининграде (на 225 мест), в поселке Чехово Багратионовского городского округа (на 120 мест), в поселке Добровольске Краснознаменского городского округа (на 80 мест).

До конца 2022 года в области откроется еще три детских сада: по улице 3-го Белорусского фронта в Калининграде (на 350 мест), в посёлке Васильково Гурьевского городского округа (на 225 мест) и в Балтийске (на 225 мест).