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Происшествия23 ноября 2021 19:00

Жительница Черняховска фиктивно прописала у себя 8 мигрантов из Таджикистана

Возбуждено уголовное дело
Кирилл Алексеев
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Прокуратурой города Черняховска, проведя проверку, установила, что жительница города фиктивно зарегистрировала на своей жилплощади 8 граждан республики Туркменистан. Причем сделала она это по просьбе своих знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

- По этому факту прокуратурой города в орган дознания направлен материал для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении женщины по статье "Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации", - отметили в ведомстве, добавив, что по результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено уголовное дело.