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Общество23 ноября 2021 19:05

Стипендию губернатора Калининградской области получили 25 школьников и студентов

Кирилл Алексеев
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Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде прошла церемония награждения одаренных школьников и студентов губернаторской стипендией.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, агентство по делам молодежи ежегодно объявляет конкурсный отбор кандидатов на присуждение именных стипендий губернатора Калининградской области за особые достижения в социально значимой и общественной деятельности. В 2021 году на конкурс было подано 57 заявок, из них для получения премии было отобрано 25.

Добавим, что к участию в конкурсном отборе приглашаются школьники и студенты региона в возрасте от 14 до 25 лет, выступающие активными участниками волонтерской деятельности и организаторами социально значимых проектов.

Стипендия выплачивается ежемесячно в течение календарного года, начиная с 20 сентября. ее размер составляет от 2 до 3 тысяч рублей.