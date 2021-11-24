Пенсионеру вернули более 70 тысяч рублей за испорченный отдых в Светлогорске

Калининградский пенсионер едва не лишился более 70 тысяч рублей. Он решил отдохнуть в санатории «Янтарный берег» в Светлогорске, перевел деньги, но в санаторий так и не заехал.

Дело в том, что фирма «Санаторный центр», куда перевел деньги мужчина, в сам санаторий полученные средства почему-то не перевела. Не дождавшись положительного решения своей проблемы, мужчина обратился с жалобой в Роспотребнадзор.

- Управлением, с целью урегулирования спора в досудебном порядке, с ООО «Санаторный центр» проведена превентивная работа с разъяснением требований законодательства, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области. - 19 ноября спор урегулирован, ООО «Санаторный центр» вернул потребителям денежные средства в полном объеме - 71 300 рублей.