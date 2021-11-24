Боевые пловцы искали взрывчатку в военной гавани Балтийска

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Балтийской военно-морской базы Балтийского флота осмотрели военную гавань города Балтийска.

Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, боевые пловцы проверили акваторию на предмет возможных закладок взрывчатых веществ и схронов, а также выполнили осмотр подводных частей и винторулевых групп надводных кораблей.

- После обследования акватории боевые пловцы отработали подводное ориентирование при плохой видимости, а также выполнили погружение на различные глубины, - добавили в пресс-службе.