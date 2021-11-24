Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика24 ноября 2021 6:57

Боевые пловцы искали взрывчатку в военной гавани Балтийска

Кирилл Алексеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: пресс-служба Балтфлота

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Балтийской военно-морской базы Балтийского флота осмотрели военную гавань города Балтийска.

Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, боевые пловцы проверили акваторию на предмет возможных закладок взрывчатых веществ и схронов, а также выполнили осмотр подводных частей и винторулевых групп надводных кораблей.

- После обследования акватории боевые пловцы отработали подводное ориентирование при плохой видимости, а также выполнили погружение на различные глубины, - добавили в пресс-службе.