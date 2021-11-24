Калининградец после ссоры пытался поджечь дом соседки

Житель Гурьевска пойдет под суд за попытку поджога жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в СНТ «Заречье». После очередной ссоры со своей 70-летней соседкой 47-летний мужчина выпил и решил, что настало время решительных действий. Из гаража он достал канистру с горючей жидкостью, подпалил ее и швырнул самодельную зажигательную бомбу под стену дома пенсионерки.

Действия злоумышленника вовремя заметил другой сосед, а сама хозяйка жилища находилась в тот момент у себя дома. Вместе им удалось потушить возгорание, не прибегая к помощи пожарных. Тем не менее фасад дома успел обгореть, и ремонт обойдется в 130 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали поджигателя по горячим следам, на него завели уголовное дело за умышленное уничтожение имущества.