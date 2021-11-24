После ареста электросамоката калининградец погасил долги перед «Водоканалом»

. Фото: Служба судебных приставов

Судебные приставы заставили жителя Калининграда погасить долг перед «Водоканалом». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина задолжал за воду 21,7 тысячи рублей, игнорировал требования приставов и не погасил задолженность в установленные для добровольного погашения сроки. Приставам пришлось применить меры принудительного взыскания: на принадлежащий должнику электросамокат был наложен арест.

Чтобы не лишиться имущества, мужчина полностью оплатил задолженность.