В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 24 ноября нет света и воды

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В Калининграде в среду, 24 ноября, в течение дня отключено электричество на 8 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 15 часов света не будет на ул. Батальной, 2, ул. О. Кошевого, 30.

До 18 часов электричество отключено на ул. А. Суворова, 41, ул. Нансена, 61-65, 71, 73, 75-77, 79, 54-60а, 66, 70, 72; с 09.00 до 20.00 - на ул. Воздушной, 21-31, 33, 35, 37, 39, ул. Красносельской, 13-19, 21-43, 31а, 31б, 33-43, в пер. Воздушном, 1, 3, 3а, 2, на ул. Матросской, 2, 4.

Холодное водоснабжение будет отсутствовать до 17 часов на ул. Гайдара, 111-115, 117-123, 125-129, 131-133, 135-139, 141-145, 158-160, ул. Зеленой, 81-85.

До 15 часов воды не будет на ул. Орудийной, 30 (д/сад № 11), ул. Интернациональной, 5.