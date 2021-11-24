Райффайзенбанк теперь дает скидку на кредит зарплатным клиентам раньше

Зарплатным клиентам Райффайзенбанк теперь доступна скидка на потребительский кредит уже после первого месяца обслуживания в банке, она составляет -1% к одобренной ставке.

«В мобильном приложении Райффайзен Онлайн зарплатные клиенты могут легко подать заявку на потребительский кредит и получить необходимую сумму в течение пары минут. Мы рады предоставить нашим индивидуальным клиентам больше возможностей для выгодного и удобного решения финансовых вопросов», — говорит Наталья Козлова, директор офиса Райффайзенбанка в Калининграде.

Если подать заявку на потребительский кредит на raif.ru до 30 ноября и получить его до 15 декабря, есть шанс снизить свою ставку на 2%, и новые условия будут действительны до конца действия договора. Сто счастливчиков Райффайзенбанк выберет случайным образом в канун Нового года. Победителям придет уведомление по СМС, снижение ставки произойдет до 31 декабря 2021.

Больше о возможностях потребительского кредитования в Райффайзенбанке можно узнать на raif.ru.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.