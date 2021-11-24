В Калининграде задержали 20-летнюю девушку, зарезавшую своего парня

В Калининграде возбуждено уголовное дело об убийстве в отношении 20-летней уроженки Пермского края, зарезавшей своего 23-летнего сожителя. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области, ссора произошла вечером 22 ноября в квартире на проспекте Калинина. В результате девушка схватила кухонный нож и ударила им молодого человека в грудь.

- Испугавшись содеянного, обвиняемая обратилась за помощью к соседям, а также пыталась самостоятельно оказать помощь молодому человеку, - уточняет пресс-служба ведомства. - Вместе с тем от полученного ранения он умер на месте преступления.

Уточняется, что в Калининград пара переехала в октябре этого года из Перми, к уголовной ответственности ранее ни девушка, ни ее молодой человек не привлекались.

В настоящее время девушка задержана, допрошена в качестве подозреваемой, с ней проведена проверка показаний на месте и предъявлено обвинение. Вину в совершенном преступлении она признала частично. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.