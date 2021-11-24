Калининградец получил 5 лет колонии за жестокое избиение знакомого

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В Калининграде вынесли приговор местному жителю, который жестоко избил знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В январе прошлого года возле дома на улице Восточной мужчина зверски избил своего приятеля. Медики диагностировали у пострадавшего разрыв селезенки, что повлекло тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, пояснив, что его на месте преступления не было и он никого не избивал.

Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.