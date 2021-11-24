148 пенсионеров, 2 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 364 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 333 случая ОРВИ, 23 пневмонии и 8 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 148 пенсионеров;
- 3 медицинских работника;
- 2 работника образования;
- 17 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 6 работников транспортных предприятий, водителей;
- сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
- 2 работника с/х;
- работник предприятия в сфере бытовых услуг;
- сотрудник банка;
- сотрудник учреждения культуры;
- 32 индивидуальных предпринимателя и иные работающие;
- 5 неорганизованных детей до 6 лет;
- 7 детей, посещающих детские сады;
- 8 учащихся;
- 2 студента 2 образовательных учреждений;
- 118 неработающих.