148 пенсионеров, 2 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 364 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 333 случая ОРВИ, 23 пневмонии и 8 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 148 пенсионеров;

- 3 медицинских работника;

- 2 работника образования;

- 17 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 6 работников транспортных предприятий, водителей;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- 2 работника с/х;

- работник предприятия в сфере бытовых услуг;

- сотрудник банка;

- сотрудник учреждения культуры;

- 32 индивидуальных предпринимателя и иные работающие;

- 5 неорганизованных детей до 6 лет;

- 7 детей, посещающих детские сады;

- 8 учащихся;

- 2 студента 2 образовательных учреждений;

- 118 неработающих.