Калининградец угрожал застрелить соседа из-за котят

В Калининграде конфликт из-за поселившихся в подвале жилого дома котят закончился уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Севастьянова. 65-летний мужчина подкармливал десятки животных, что не нравилось другим жильцам дома из-за сопутствующей этому антисанитарии. После того как доступ в помещение котам был перекрыт, любитель животных взял самодельный пистолет и стал угрожать им 69-летнему соседу, который больше всего жаловался на нежеланных постояльцев.

Потерпевший обратился в полицию. Прибывшие на вызов сотрудники ППС застали всех участников происшествия на месте. У злоумышленника был изъят пистолет кустарного производства и патроны.

В результате обыска в квартире задержанного оперативники обнаружили несколько сотен патронов различного калибра, порох и составные части от огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны. Выяснилось, что предметы мужчина нашел на местах сражений.

Помимо уголовного дела за угрозу убийством, любителю котиков предстоит отвечать за незаконное хранение оружия и боеприпасов.