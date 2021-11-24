Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 364 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 250 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 9,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 6,

Пионерский городской округ – 5,

Гвардейский городской округ - 2,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 19,

Правдинский городской округ – 5,

Светловский городской округ – 15,

Зеленоградский городской округ – 15,

Светлогорский городской округ – 4,

Славский городской округ – 5,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 11,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 7,

Неманский городской округ – 4,

Янтарный городской округ – 1.