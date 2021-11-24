Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 364 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 250 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 9,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 6,
Пионерский городской округ – 5,
Гвардейский городской округ - 2,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 19,
Правдинский городской округ – 5,
Светловский городской округ – 15,
Зеленоградский городской округ – 15,
Светлогорский городской округ – 4,
Славский городской округ – 5,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ - 11,
Мамоновский городской округ – 2,
Черняховский городской округ – 7,
Неманский городской округ – 4,
Янтарный городской округ – 1.