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Общество24 ноября 2021 14:03

Житель Балтийска жестоко избил собутыльника монтировкой

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы
Виктор Сергеев
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На жителя Балтийска завели уголовное дело за причинение вреда здоровью средней тяжести. Мужчина избил собутыльника монтировкой, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в одной из квартир на улице Гоголя. Двое мужчин спокойно выпивали, пока между ними не вспыхнул словесный конфликт, быстро переросший в драку. 32-летний горожанин схватил оказавшуюся под рукой монтировку и пустил ее в ход, нанеся 51-летнему оппоненту многочисленные повреждения.

Теперь драчуну грозит до 5 лет лишения свободы.