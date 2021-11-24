Житель Балтийска жестоко избил собутыльника монтировкой

На жителя Балтийска завели уголовное дело за причинение вреда здоровью средней тяжести. Мужчина избил собутыльника монтировкой, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в одной из квартир на улице Гоголя. Двое мужчин спокойно выпивали, пока между ними не вспыхнул словесный конфликт, быстро переросший в драку. 32-летний горожанин схватил оказавшуюся под рукой монтировку и пустил ее в ход, нанеся 51-летнему оппоненту многочисленные повреждения.

Теперь драчуну грозит до 5 лет лишения свободы.