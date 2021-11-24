В Калининграде улицу хотят назвать именем экс-губернатора Евгения Зиничева

Евгений Зиничев.
Фото: Правительство Калининградской области
Назвать улицу в честь погибшего в Норильске бывшего губернатора области Евгения Зиничева предложил атаман казачьего общества «Святослав» Артем Шепелев.
Его инициативу рассмотрели в среду, 24 ноября, на заседании комиссии горсовета по местному самоуправлению и социальной политике.
В повестке этот вопрос скромно был обозначен «Об изменении наименования элемента улично-дорожной сети «Улица «Посольская», расположенного в Ленинградском районе города Калининграда».
Речь идет именно о переименовании Посольской улицы (это на окраине Сельмы) в улицу Зиничева.
Комиссия по местному самоуправлению вернется к обсуждению этого вопроса в декабре, к тому моменту переименование обсудят и на заседании горсовета.