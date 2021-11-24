В Калининграде улицу хотят назвать именем экс-губернатора Евгения Зиничева

Евгений Зиничев. Фото: Правительство Калининградской области

Назвать улицу в честь погибшего в Норильске бывшего губернатора области Евгения Зиничева предложил атаман казачьего общества «Святослав» Артем Шепелев.

Его инициативу рассмотрели в среду, 24 ноября, на заседании комиссии горсовета по местному самоуправлению и социальной политике.

В повестке этот вопрос скромно был обозначен «Об изменении наименования элемента улично-дорожной сети «Улица «Посольская», расположенного в Ленинградском районе города Калининграда».

Речь идет именно о переименовании Посольской улицы (это на окраине Сельмы) в улицу Зиничева.

Комиссия по местному самоуправлению вернется к обсуждению этого вопроса в декабре, к тому моменту переименование обсудят и на заседании горсовета.