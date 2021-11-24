Стартовал прием заявок на областной конкурс «Талант гостеприимства»

Онлайн-конкурс проводит министерство по культуре и туризму Калининградской области. Как сообщает пресс-служба правительства, «Талант гостеприимства» призван привлечь внимание широкой общественности к развитию туризма.

Конкурс представляет собой соревнование, предусматривающее оценку профессиональных компетенций участников. Победитель получит право в течение года на безвозмездной основе участвовать в российских и международных туристских выставках на объединенном выставочном стенде Калининградской области. Лучшие представители отрасли также получают право использования изображения логотипа конкурса и туристского логотипа региона в своих рекламно-информационных материалах.

Срок подачи заявок – до 30 ноября 2021 года. Подведение итогов конкурса – 15 декабря.

Участие в конкурсе бесплатное.