Житель Гвардейска насыпал манки в бензобак машины бывшей жены

Двое жителей Гвардейска когда-то приходились друг другу законными супругами, да не сложилось – развелись. Но чувства, видимо, остались. Во всяком случае, у 43-летнего мужчины, который то и дело закатывал экс-жене дикие скандалы. И вот, в очередной раз поругавшись с бывшей, гвардеец выскочил во двор, где женщина припарковала свою машину, и сыпанул в бензобак БМВ манной крупы. Но этого ему показалось мало, и горожанин забрал из салона иномарки (благо та не была закрыта) водительское удостоверение владелицы и свидетельство о регистрации транспортного средства, тут же разорвав документы в мелкие клочья.

Участковые уполномоченные полиции установили факт этих бесчинств, а дознаватели МО МВД России «Гвардейский» возбудили уголовное дело по статье 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов».

- Призываем граждан решать конфликты мирным путем, без применения насилия и порчи имущества, - прокомментировали инцидент полицейские.