Учреждениям культуры Калининградской области списали федеральный кредит вместе с процентами

О мерах поддержки министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказал во время онлайн-заседания комиссии Государственного Совета Российской Федерации.

- Государственные учреждения культуры нашей области активно воспользовались федеральным кредитом со ставкой в два процента со сроком погашения до 1 апреля этого года, - сообщил Андрей Ермак. - Учреждениям, сохранившим не менее 90% сотрудников, кредит был списан вместе с процентами. Его можно было использовать как непосредственно на выплату зарплат, так и на рефинансирование или погашение ранее взятого беспроцентного зарплатного кредита.

По словам министра, мерой в 2020 году воспользовались 15 учреждений культуры, которые получили кредиты на общую сумму 76,8 миллиона рублей.