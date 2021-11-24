В Калининграде ветеранов наградили памятным знаком «80 лет битвы за Москву»

Александра Николаевна Северченко. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области памятный знак «80 лет битвы за Москву» получили четверо ветеранов – участников обороны столицы. Как сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики, одной из награжденных стала Александра Николаевна Северченко, которой исполнилось 98 лет.

Александра Николаевна родилась в городе Белый Смоленской области. На фронт попала санинструктором. После полученной контузии работала машинисткой в штабе. На фронте Александра Николаевна познакомилась с будущим мужем. Они вместе дошли до Берлина, а в Калининградскую область приехали в 1945 году.

Отметим, по всей России памятным знаком награждены свыше трех тысяч человек. Из них 1075 ветеранов проживают в Москве, остальные – в других субъектах РФ и иностранных государствах.