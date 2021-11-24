Евгений Любивый предложил развивать социальную инфраструктуру в микрорайонах Калининграда

. Фото: Горсовет Калининграда

Власти Калининграда намерены в 2022 году потратить на социальную сферу более 11 миллиардов рублей, то есть почти 58% от всех бюджетных расходов. Об этом в среду, 24 ноября, на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике сказал глава города Евгений Любивый.

- Сейчас активно развиваются не только центр города, но и микрорайоны. Поэтому очень важно, чтобы там была сформирована и социальная инфраструктура. Этому также уделено большое внимание при планировании бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов, - сказал он.

В мэрии напомнили, что появится корпус школы № 50 на Каштановой аллее и школа на ул. Левитана. В планах будущего года - строительство детского сада по ул. 3-го Белорусского фронта, а в ближайшие годы - проектирование и строительство трех новых школ и шести садиков.