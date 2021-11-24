В Калининградской области военнослужащим выдали новейшие автоматы АК-12

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Партия АК-12, новейших автоматов, поступила в Калининградскую область в рамках программы перевооружения флота. Новое стрелковое оружие получили десантно-штурмовое и разведывательное подразделения морской пехоты. Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, это оружие заменило ранее стоявшие на вооружении морпехов автоматы АК-74М.

АК-12 калибра 5,45 мм - автомат нового уровня, разработанный концерном «Калашников». По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М и АКМ он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы из любого положения. Кроме того, возросла эргономика автомата. Под стволом возможна установка гранатомета.

Автомат был разработан в рамках программы «Ратник», как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных сил России, и в конце 2018 года был принят на вооружение.