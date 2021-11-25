Калининградцы направили в Роспотребнадзор 166 жалоб на шум в городе

С начала года в региональное управление Роспотребнадзора поступило 166 обращений граждан с жалобами на неудовлетворительные условия проживания, связанные с воздействием шума. Большинство этих обращений, правда, касались шума от соседей и были перенаправлены в полицию. По остальным же обращениям были организованы измерения уровня шума в зданиях.

Как сообщает пресс-служба управления, более 48% измерений не соответствовали гигиеническим нормативам, большая часть из них - в жилых зданиях и помещениях.

«Основные причины неблагоприятных условий проживания, связанных с воздействием шума, это движение железнодорожных составов и автомобильного транспорта в непосредственной близости от жилья, работа инженерного оборудования многоквартирных домов (в основном теплопунктов), а также технологического и иного оборудования организаций, осуществляющих деятельность в многоквартирном доме (в основном объектов общественного питания и торговли)», - говорится в сообщении.

По итогам проверки юридические лица и индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности, выданы предписания об устранении выявленных нарушений.